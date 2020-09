Gabon: Onep tient l’Etat pour responsable de la situation de Pizolub

C’est aux termes d’un point de presse tenu au siège de de la société Pizolub le mardi 15 septembre dernier que la situation de cette entreprise pétrolière a été soulevée. L’Organisation nationale des employés du secteur pétrolier (ONEP) qui a dirigé cette sortie a clairement pris à parti l’Etat, qu’elle accuse d’être à l’origine de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l’organisme dirigé par Guy Christian Mavioga.

L’Organisation nationale des employés du secteur pétrolier (ONEP) s’est présentée devant la presse avec le personnel affilié au syndicat de Pizolub pour s’exprimer sur la situation proche du désastre à laquelle est confrontée la société Pizolub.

Le premier point de cette situation chaotique à Pizolub abordée par le le secrétaire général de l’ONEP, Sylvain Mayabi concernait les 5 mois d’arriérés de salaire que cumulent les 170 employés de Pizolub. Une situation à laquelle vient se greffer l’incapacité de de la Société à fonctionner normalement dans sa production en raison de « la difficulté de s’approvisionner en additifs nécessaires à la formulation des huiles industrielles » a-t-on pu lire dans les colonnes de L’Union.

Pour Sylvain Mayabi et l’Onep, « l’État gabonais est le seul responsable de cette situation ». Pour soutenir ses propos, il insiste sur « la démission de l’État en tant qu’actionnaire majoritaire, et la concurrence déloyale à laquelle sont soumis les produits Pizolub sur le marché national et ce, avec la bénédiction de l’État ».

Des accusations que l’Organisation nationale des employés du secteur pétrolier (ONEP) a accompagné d’un appel toujours en direction de l’Etat pour trouver une solution et sauver le soldat Pizolub. « la sauvegarde de Pizolub Gabon SA est une question de souveraineté nationale »,a-t-on pu lire.