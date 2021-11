Gabon: Omar Denis Bongo aux prises avec les filles de Betty Bongo dans un restaurant à Paris

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le confidentiel Africa Intelligence ce lundi 15 novembre 2021. En effet, selon les informations relayées par ce média bien introduit dans les sphères politique du continent, une altercation aurait éclaté vendredi dernier dans un restaurant parisien entre Omar Denis Junior Bongo et ses nièces Lucie et Marie Ondzounga, les deux filles de Betty Bongo Ondimba.

Présent à Paris en compagnie de son grand-père le président congolais Denis Sassou Nguesso, le fils d’Omar Bongo Ondimba et d’Edith Lucie Sassou Nguesso, aurait été au cœur d’une altercation le vendredi dernier. Une altercation pour le moins impressionnante puisqu’il aurait opposé le jeune à ses nièces, filles de sa demi-soeur Betty Bongo Ondimba, frisant presque l’incident diplomatique.

En effet, selon le récit d’Africa Intelligence quelques heures après la rencontre, à l’Elysée, entre le président français Emmanuel Macron et Ali Bongo, deux filles de la demi-sœur du dirigeant gabonais se seraient rendu au restaurant Dinand by Ferdi où ils seraient tombés nez à nez avec leur oncle, Omar Denis Junior Bongo. « Dans la petite salle du Dinand by Ferdi, Omar Denis sort son téléphone et filme les deux sœurs attablées en continuant à les insulter. Selon le récit qu’elles ont fait aux policiers, les deux femmes lui demandent de cesser puis, n’obtenant pas satisfaction, lui prennent son téléphone », relate le média.

S’ensuit une altercation physique avec Hugues Henry Ngouélondélé, fils du ministre des sports congolais qui aurait bousculé les deux filles de Betty Bongo, avant de leur cogner les têtes l’une contre l’autre. Suite à ces agissements Lucie et Marie Ondzounga auraient entrepris de saisir la justice française en vue de porter plainte.