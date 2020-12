Gabon: Olivier Nang Ekomye, de l’ANUTTC au ministère de l’Habitat

C’est à l’occasion de l’annonce du réaménagement du gouvernement Ossouka Raponda I, ce mercredi 9 décembre 2020 par décret du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qu’Abel Olivier Nang Ekomye a été nommé ministre de l’Habitat. L’ancien directeur général de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) sera chargé d’un portefeuille ministériel jusque-là dévolu à Léon Armel Bounda Balonzi.

Quelques heures seulement après la démission forcée du ministre de l’Economie et de la Relance Jean Marie Ogandaga, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a proposé au Chef de l’Etat, un réaménagement de son équipe. Action au terme de laquelle, l’ancien Directeur général de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, Abel Olivier Nang Ekomye, a hérité du ministère de l’Habitat.

Nommé en octobre 2018 au poste de directeur général de l’ANUTTC, Abel Olivier Nang Ekomye n’aura passé qu’un an et 3 mois à la tête de cette agence chargée entre autres de la régularisation foncière, de l’attribution de terrains à bâtir et du rebornage. Le promu devra poursuivre les réformes qu’il a initiées au sein de l’Agence au niveau gouvernemental.

Plusieurs fois interpellé dans le cadre de l’opération anti-corruption Scorpion lancée fin 2019, à la suite du débarquement du tout puissant Brice Laccruche Alihanga de ses fonctions de Directeur du cabinet civil du président de la République, Abel Olivier Nang Ekomye avait réussi à se maintenir en fonction. Aujourd’hui au gouvernement, il devrait pouvoir aider le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba dans sa politique de l’habitat, qui reste au stade embryonnaire depuis son accession à la magistrature suprême en 2009.