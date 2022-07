Gabon: Olam Palm et l’ANPN s’allient pour la gestion du conflit Homme-éléphant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 27 Juin 2022 le siège des parcs nationaux a servi de cadre à la signature d’un accord scientifique et technique de coopération entre l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et Olam Palm Gabon (OPG). D’un montant de 160 millions de FCFA, cet accord devrait permettre de répondre à l’épineuse problématique du conflit Homme-éléphant en proposant des solutions pérennes.

C’est en présence du président du Comité de gestion de l’Agence nationale des parcs nationaux, Auguste Roger Bibaye Itandas que le secrétaire exécutif de l’ANPN Christian Tchemambela et les vice-présidents du Groupe Olam Gabriel Ntougou et Quentin Meunier ont procédé à la signature de cet important accord de coopération. Objectif trouver des solutions efficaces au conflit Homme-éléphant

Cet accord consistera en la mise en œuvre d’une étude scientifique combinant plusieurs techniques, génétiques, colliers GPS et pièges photographiques, pendant trois ans afin de permettre de mieux connaître l’écologie des éléphants de forêt vivant à l’interface entre forêts et zones agricoles. « Des résultats de ces recherches découleront des mesures concrètes pour mieux gérer les conflits Homme-éléphant », souligne le communiqué conjoint de l’ANPN et Olam Palm Gabon.

De manière pratique, ces études qui seront menées dans les provinces de la Ngounié et du Moyen-Ogooué où Olam Palm Gabon opère, consisteront à recenser les pachydermes à l’aide d’échantillons d’ADN et de les suivre à l’aide de colliers GPS et de pièges photographiques. « Les échantillons d’ADN qui seront analysés dans le laboratoire de génétique de l’ANPN permettront d’identifier le profil des éléphants visitant les cultures. Les chercheurs et les techniciens analyseront les déplacements de ces éléphants afin d’anticiper leurs comportements, et dès lors optimiser les mesures de prévention des conflits » indique le communiqué.

