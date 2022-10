Gabon: Olam Palm en soutien à 5 coopératives agricoles à Mouila

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, le producteur d’huile de palme Olam Palm Mouila a procédé à la remise d’un important don de matériel le mardi 27 septembre dernier aux coopératives agricoles du village Rembo 1 situées dans le Sud du pays. Une action qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise d’accompagner ses associations dans le développement de leurs activités.

En effet, ce sont cinq coopératives agricoles du village Rembo1, dans le département de Tsamba-Magotsi par Fougamou qui ont reçu un appui matériel et financier du groupe Olam Palm Gabon. Il s’agit entre autres des coopératives Dimangue, Dironda, Dilanda, Mukuti et Yatimbe qui ont bénéficié des brouettes, machettes, houes, bêches, limes ainsi que des enveloppes d’encouragement, fermées.

En effet, par cette action, la société productrice d’huile de palme à grande échelle, a une fois de plus, répondu positivement aux sollicitations des populations, en leur apportant un soutien matériel et financier conformément à sa politique RSE. Il faut dire qu’un contrat social a été signé entre la société, les communautés locales et l’administration.



Selon la communicatrice sociale, Christelle Moavelé Atabi « la société peut répondre à certaines sollicitations identifiées, à condition qu’elles soient communautaires ». A la fin de la cérémonie, l’auxiliaire de commandement, Albertine Piga, a remercié l’entreprise en l’invitant à poursuivre ses actions au bénéfice des populations. Par ailleurs, il a sollicité d’Olam palm Gabon, l’entretien de la voie menant à son village, afin de mieux écouler les aliments, une case d’écoute, une case de moulin à manioc entre autres.