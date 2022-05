Gabon: Okoumé Capital lance la 1ère édition du Forum agricole de la Fabrique des Champions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 20 mai dernier s’est tenue à Libreville, la première édition du Forum Agricole de La Fabrique des Champions organisée en partenariat avec le Syndicat des Importateurs et Exportateurs (SIMPEX) et la maison d’assurance Assinco. Une plateforme qui avait pour objectif d’offrir aux entreprises et acteurs du secteur agricole de présenter leurs produits mais aussi d’échanger autour de la question du développement de ce secteur.

C’est en présence du ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises Yves Fernand Manfoumbi que s’est ouvert ce forum agricole organisé par Okoumé Capital, filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS). Un événement qui s’inscrit dans la volonté de répondre à la problématique de la quasi inexploitation du potentiel agricole gabonais.

Réunissant l’ensemble des acteurs du secteur agricole et de l’agroalimentaire, cette première édition avait pour objectif de donner un coup d’accélérateur au développement dudit secteur. Au cours de cet événement les entreprises sélectionnées par le programme La Fabrique des Champions ont pu présenter leurs produits et échanger autour des enjeux liés à l’exercice de l’activité agricole .



Lors de cette rencontre, le ministre du Commerce a tenu à rappeler les actions à mener afin de garantir un développement de ce secteur. « Il nous faut améliorer les circuits de distribution de nos produits tout en optimisant la productivité agricole pour parvenir à une autosuffisance alimentaire. », a souligné Yves Fernand Manfoumbi. Pour sa part, la directrice générale d’Okoumé Capital Chimène Ayito a souligné que « l’agriculture représente une opportunité socio-économique majeure pour le Gabon, qui importe à ce jour la grande majorité de ses produits agricoles et alimentaires. »