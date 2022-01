Gabon: Okoumé Capital lance «Incubation TPE» pour booster les PME

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de son accompagnement des Petites et moyennes entreprises (PME), Okoumé Capital a lancé le mercredi 12 janvier dernier, le programme dénommé « Incubation TPE ». Une opportunité offerte aux entrepreneurs à la tête des sociétés considérées comme des liens de chaîne de valeur. Lesquels ont jusqu’au 31 janvier prochain pour postuler au programme.

À l’heure où l’entrepreneuriat local connaît un essor appréciable et ce, en dépit d’un contexte économique et sanitaire, particulièrement difficile, les bailleurs de fonds et autres acteurs de la promotion des investissements sont appelés à épauler ceux qui osent. C’est à ce titre qu’Okoumé Capital, soutenu par le cabinet ESPartners, expert en accompagnement des PMEs africaines, a lancé ce mercredi 12 janvier, son programme dénommé « Incubation TPE ».

D’une durée de 6 mois à partir de février 2022, l’accompagnement offert par le programme Incubation TPE vise à développer les capacités des petites entreprises. Lequel se fera par « l’identification de leurs axes de croissance prioritaires, le renforcement de leurs compétences internes, la mise à disposition d’analyses techniques et l’identification des meilleures pratiques du secteur » peut-on lire dans le communiqué.

Selon Okoumé Capital, cette initiative dans l’accompagnement des PME « vise notamment les entreprises ayant plus d’un an d’activité, un minimum de 2 collaborateurs dans l’entreprise, un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 30 millions de FCFA, en 2019 et 2020 »

Pour rappel, ce programme priorise une approche sectorielle qui répond aux exigences de l’économie gabonaise. Tel que préconisé par le Plan d’accélération de la transformation (PAT) initié par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Les entrepreneurs sont donc invités à se manifester et ce, qu’ils soient des filières bois, mines, agroalimentaire voire commerciales. Notons que ces entreprises bénéficieront d’un diagnostic, d’assistance technique et d’opportunités de renforcement de capacités sur les principaux aspects de la gestion d’une entreprise.