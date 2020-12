Gabon: Okondja sans station-service depuis plus d’un an

C’est un véritable calvaire que traversent les usagers de la route d’Okondja, chef-lieu du département de la Sébé-Brikolo dans la province du Haut-Ogooué. En effet, voilà bientôt un an que l’unique station-service de cette localité est hors service avec comme conséquence l’impossibilité pour les populations et les usagers de la route de s’approvisionner en carburant et autres produits pétroliers.

Interrogés par l’Agence gabonaise de presse, les riverains affirment que “c’est la deuxième fois que cette station arrête de fonctionner”. La première fois, cette structure propriété semble -t-il particulier aurait arrêté de fonctionner pendant 5 ans au grand dame des populations. Toute chose qui contraindrait les populations de la commune d’Okondja à rallier la ville d’Akieni soit un peu plus de de 70 km, pour s’approvisionner en carburant.

Une situation qui a une incidence indéniable sur les conditions de vie des populations, qui désormais ont toute la peine du monde pour se déplacer. Pour Romaric, chauffeur de « clando », la situation est à l’alarmante et impacte durement sur l’activité des transporteurs. « Nous nous rendons à la commune d’Akiéni pour nous approvisionner en carburant. Et pour cela, le chauffeur qui vous l’achète à Akiéni demande une commission par bidon. Certains revendeurs dans les quartiers qui le prennent en gros, revendent le litre de carburant à 1000 FCFA », s’est-il offusqué auprès de l’AGP.

Face aux difficultés rencontrées par les populations, nombreux n’ont pas manqué d’interpeller les pouvoirs publics afin qu’une solution soit trouvée à cette situation.