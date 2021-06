Gabon: Ogooué-Lolo, province qui comptabilise le moins de personnes vaccinées

Alors que le Gabon a récemment passé la barre symbolique des 20 000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le covid-19 sur l’ensemble du territoire national, la province de l’Ogooué-Lolo peine encore à suivre le rythme. Avec 222 personnes vaccinées recensées à ce jour selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 dans son bilan du mercredi 9 juin 2021, l’Ogooué Lolo est considérée comme la province qui comptabilise le moins de vaccinés dans le pays.

La vaccination est une étape importante dans la prévention contre le covid-19. Au Gabon, la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 a débuté le 23 mars dernier. Près de 3 mois plus tard et malgré la réticence et le scepticisme observés chez les populations, le pays a tout de même réussi à inoculer 23 260.

L’Estuaire est la province qui a vacciné le plus de personnes avec 17 694 personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin sinopharm à la date du mercredi 9 juin. Derrière, on retrouve les provinces de l’Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué qui enregistrent respectivement 1479 et 1 184 inoculés contre le covid-19.

Depuis le début de la vaccination dans l’Ogooué-Lolo le 17 mai dernier, cette province qui compte encore 72 cas actifs, contrairement à la Ngounié (2), au Woleu-Ntem (9) ou à l’Ogooué-Ivindo (9), se classe pourtant en dernière position en termes de proportion du nombre de personnes vaccinées (222).