Gabon: Ogooué Éducation, une plateforme en soutien aux élèves

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus d’un an après l’avènement du covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement en priorisant le digital, un large déploiement des activités numériques des sociétés et une recrudescence des applications. C’est dans cette logique que Leynart Massimba a mis en place « Ogooué Éducation »,une plateforme web visant à aider les élèves à améliorer leurs résultats scolaires.

Lancé quelques mois après l’avènement du covid-19 sur le territoire national, la solution numérique dénommée « Ogooué Education » est conçue pour aider les élèves à améliorer leurs résultats scolaires. En effet, ce site propose des contenus éducatifs dans les principales disciplines scolaires enseignées au collège et au lycée. Il s’agit entre autres des Mathématiques, des Sciences Physiques et de l’Anglais. Et ce, à travers un site compatible avec tous types d’appareils high-tech. Une innovation adaptée aux besoins des apprenants.

Pour son fondateur, cette solution vient répondre aux urgences de l’heure « Le confinement imposé par la pandémie covid-19 en 2020 et l’arrêt des cours qui s‘en est suivi m’a interpellé sur le besoin qui peut être comblé. Mais aussi, le fait de prioriser ou sacrifier certaines matières lors de l’achat des manuels scolaires à chaque rentrée scolaire, faute de budget. On achète d’abord un livre de mathématiques et de sciences physiques en priorité et on peut zapper le reste des matières vu qu’il n’y a pas de budget », a confié Leynart Massimba.

L’objectif est donc de proposer un outil qui va accompagner les élèves dans leur apprentissage. Lequel est capable de répondre aux problématiques que ces derniers rencontrent en termes de contenu et d’informations. Ogooué Éducation se veut être une solution tout en un, avec laquelle, plus besoin de sacrifier des matières. Le service est accessible avec un abonnement annuel ou semestriel, individuel ou familial avec une partie du contenu en accès libre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://www.ogooue-education.com/.