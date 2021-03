Gabon: OGAR Vie demeure leader du marché des assurances Vie en 2020

En dépit de la montée en puissance de ses plus proches concurrents que sont SUNU Assurances Vie Gabon et NSIA Vie Assurances respectivement 2ème et 3ème opérateurs dans le segment Assurances Vie, l’opérateur historique gabonais OGAR, conserve sa place de leader. En effet, avec pas moins de 10,4 milliards de FCFA de chiffre d’affaires et une part de marché de 46%, l’assureur « engagé sur une nouvelle dynamique » demeure en 2020, en tête de file.

Si le marché gabonais des assurances a su se montrer « résilient » en 2020 comme le souligne la note d’analyse de la Fédération Gabonaise des Sociétés d’Assurances (FEGASA), c’est en grande partie grâce à la bonne tenue du segment Assurance Vie, qui affiche en 2020 une progression de son chiffre d’affaires de 6,91%. Situé à 22,3 de milliards de FCFA à fin décembre, celui-ci a notamment été porté par l’excellente performance d’OGAR Vie.

En effet, opérateur historique du marché gabonais des assurances et particulièrement actif dans la branche Vie, OGAR Vie a su tirer profit du fait que « la Covid-19 étant une pandémie qui touche l’humain avec pour conséquence ultime le décès, ait amené les clients à prendre beaucoup plus de précautions, et être prévoyants en souscrivant des contrats d’assurance vie » comme l’a rappelé la FEGASA.

Résultat, malgré la montée en puissance de ses plus proches concurrents que sont SUNU Assurances Vie et NSIA Vie Assurances respectivement 2ème et 3ème opérateurs dans ce segment, OGAR Vie demeure le leader en la matière avec 10,4 milliards de FCFA et une part de marché de 46%. Une belle performance pour OGAR, en difficultés dans le segment IARD ces dernières années.



A noter que les bonnes performances à la fois d’Ogar Vie, de SUNU Assurances Vie et NSIA Vie Assurances, s’expliquent notamment par la « forte augmentation des assurances en cas de Décès Individuelles, chiffrées à 1,31 milliards de Fcfa contre seulement 527 millions de Fcfa en 2019, soit une hausse de 148% » comme l’a souligné Andrew Gwodog, et par la hausse des assurances Individuelles qui ont atteint 11,59 milliards de FCFA.