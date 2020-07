Gabon: Ogandaga fait le point de la dette avec Club de Paris

Après l’Éthiopie, le Tchad et la République du Congo qui sont les trois derniers États africains en date a avoir obtenu un moratoire sur le service de leur dette, le Gabon pourrait lui aussi se voir accorder un report du paiement de sa dette auprès du Club de Paris. La question a en effet été évoquée ce jeudi 2 juillet lors d’un échange par visioconférence entre le ministre de l’Economie et des Finances Jean Marie Ogandaga et Guillaume Chabert, responsable du service des Affaires multilatérales et du développement (SAMD).

En prenant la décision inédite de suspendre pour un an les remboursements de la dette des pays les plus pauvres fragilisés par la pandémie actuelle de Covid-19, les pays du G20 ont pris le pari de limiter le plongeon de l’économie mondiale à travers des actions ciblées. Parmi ces actions, la mise en place d’un moratoire sur la dette de nombreux pays africains, sur lequel compte également s’appuyer le Gabon qui a vu sa dette augmenter de près de 10% au premier trimestre.

En effet, avec un peu plus de 645 millions de dollars soit environ 373 milliards de Fcfa de créances auprès du club de Paris au 31 décembre 2017 hors intérêts de retard, le Gabon est l’un des pays les plus endettés de la sous-région. Une situation qui a conduit le ministre en charge de l’Economie et des Finances Jean Marie Ogandaga, à échanger avec Guillaume Chabert, responsable du service des Affaires multilatérales et du développement (SAMD) et du Club de Paris.

Cette rencontre qui s’inscrivait dans le cadre du passage en revue de la situation économique du Gabon, a notamment permis au ministre de la dépense, de « savoir si nos créanciers, membres du Club de Paris, ont accepté de rééchelonner la dette du Gabon ». Si pour l’heure rien n’est fait malgré une situation économique qui demeure tendue, nul doute que les garanties offertes par le Gabon sur le long terme, pourront faire pencher la balance en sa faveur.