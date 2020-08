Gabon: Ogandaga évoque le plan de riposte Covid-19 au Caucus africain 2020

Réunis ce jeudi 6 août 2020 autour des principaux responsables des institutions de Bretton Woods pour un Caucus africain sous le thème « protéger le capital humain de l’Afrique face à la Covid-19 », les ministres des Finances du continent parmi lesquels Jean Marie Ogandaga, ont évoqué leurs différents plans de riposte contre la Covid-19. Face à une pandémie qui touche à ce jour près d’un million de personnes sur le continent, ils ont présenté leurs différentes stratégies de lutte contre ce fléau.

Plateforme de dialogue entre les Ministres des Finances des pays Africains, les responsables du Fonds monétaire international (FMI) et ceux de la Banque mondiale (BM), le caucus africain s’est tenu le 6 août dernier dans un contexte économique particulier. Marquée par une pandémie de Covid-19 qui a littéralement décimé l’économie mondiale, cette rencontre a permis aux parties prenantes d’évoquer une stratégie commune.

En effet, sous le thème « protéger le capital humain de l’Afrique face à la COVID-19: sauver des vies, préserver le bien-être et sauvegarder la productivité ainsi que les emplois », les 250 délégués d’Afrique, du FMI et du Groupe de la Banque mondiale ont évoqué aussi bien leurs difficultés en ces temps de Covid-19, que leurs perspectives. Comme l’a souligné Alamine Ousmane Mey, président du Caucus africain 2020 de la BM et du FMI, « cette réunion confirme l’engagement des gouvernements africains à mettre en œuvre des programmes sur la crise et la prévention de manière efficace et efficiente ».

Présent à ce rendez-vous en sa qualité de ministre de l’Économie et de la Relance, Jean Marie Ogandaga a pour sa part présenté à ses interlocuteurs les différentes actions entreprises par le gouvernement gabonais dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Actions incluant notamment les nombreuses mesures préventives édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, ainsi que les efforts en matière sanitaire, sociale et économique.