Gabon: Ogandaga à l’Économie, Sosthène Ossoungou au Budget

Le nouveau premier ministre chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, a révélé ce vendredi 17 juillet 2020 les noms des personnalités qui l’accompagneront dans sa nouvelle tâche. Si dans l’ensemble, l’équipe n’a été que très légèrement modifiée, on retiendra surtout la scission du ministère de l’Economie et des Finances en deux entités distinctes à savoir la Relance et le Budget.

C’est l’une des décisions fortes à mettre à l’actif du nouveau premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Présente ce vendredi 17 juillet devant la presse, l’ancienne ministre de La Défense a annoncé la scission en deux entités distinctes, du département économie. Ainsi, il ne s’agit plus uniquement de l’Economie et des Finances, mais désormais de la Relance et du Budget et des Comptes Publics.

Si au niveau des personnalités il n’y a aucun changement puisque Jean Marie Ogandaga demeure à la tête du département “Économie” en y ajoutant la “Relance”, et que de son côté Sosthène Ossoungou Ndibangoye hérite du “Budget et des Comptes publics”, on pourrait néanmoins se questionner sur la pertinence de cette initiative, à l’heure ou Moody’s vient de faire part de ses craintes concernant la capacité du Gabon à faire face à la crise actuelle.