Gabon: officiers et agents de police judiciaire outillés pour la prise en charge d’enfants victimes de violences

Du mercredi 3 au vendredi 5 novembre 2021, dans la province du Haut-Ogooué, les officiers de police judiciaire (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ) ont pris part à un séminaire de renforcement de capacités sur les pratiques de protection de l’enfant. Un événement organisé par la police nationale, en appui avec l’Organisation des Nations-unies pour l’enfance (Unicef).

Après Libreville qui a déjà abrité deux séminaires de formation sur la protection de l’enfant en janvier 2020 et octobre 2021, c’est au tour de Franceville. Ce séminaire devrait permettre aux OPJ et APJ d’être outillés sur les normes et standards internationaux relatifs à la protection et à la prise en charge des enfants victimes ou témoins de différentes formes de violences. Mais aussi contribuer à l’instauration d’un environnement protecteur durable au profit des enfants.

Michel Ikamba, représentant l’Unicef, rappelant l’objectif dudit séminaire a indiqué qu’il a vocation, entre autres à « appuyer l’État gabonais, en l’occurrence la police nationale, dans la prise en charge des enfants victimes de violences, et de permettre aux OPJ et APJ de se spécialiser sur les droits de l’enfant ».

Présidé par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, en présence du représentant de l’Unicef, Michel Ikamba et du directeur régional des polices urbaines-est par intérim, Noël Okogo, entre autres, ce séminaire devrait par ailleurs permettre aux bénéficiaires d’être capables d’évaluer, à terme, les besoins standards des services habilités à accueillir les enfants en situation de danger.