Gabon: OCT réalise un record de manutention de conteneurs grâce à l’escale du navire «Turquoise»

Doté d’une longueur de quai, d’un tirant d’eau et d’équipements nécessaires pour apporter un service compétitif aux armateurs, aux importateurs et autres exportateurs, le terminal à conteneurs du port d’Owendo (OCT), filiale du groupe Français Bolloré Transports & Logistics, a réalisé le 14 décembre dernier, un « record historique » de manutention. Porté par une synergie entre les équipes opérationnelles, l’OCT a pu assurer le chargement et le déchargement de 3 744 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP).

En effet, rendue possible grâce à l’escale dans les eaux gabonaises du navire porte-conteneurs long de 259 mètres dénommé « Turquoise », de l’armateur CMA-CGM, cette opération inédite et donc « historique » d’un point de vue technique, a permis de traiter pour la première fois au Gabon, le plus grand volume de conteneurs sur une escale, avec notamment, un volume de 46% de conteneurs destinés à l’exportation.

Soulignant l’aspect de plus en plus compétitif de l’opérateur du terminal à conteneurs du port d’Owendo dans la sous-région, cette opération inédite qui « témoigne des aptitudes d’Owendo Container Terminal à relever les défis du Gabon et accompagner la reprise économique », devrait permettre à OCT de mettre un peu plus en valeur la qualité des investissements réalisés ces dernières années d’une part, et le professionnalisme de ces équipes de l’autre.



D’ailleurs, en marge de cette intervention, Laurent Goutard, Directeur Général d’OCT, n’a pas manqué d’insister sur le fait « qu’elle était le fruit de l’implication et de l’étroite collaboration entre les équipes opérationnelles d’Owendo Container Terminal », avant de saluer « l’incontournable mobilisation des acteurs portuaires : l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), les Douanes, les transitaires, les transporteurs, Douanes, Scan Gabon, …) ».