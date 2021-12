Gabon: obligation d’un avoir de 30 millions pour participer au National Foot 1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 30 novembre 2021 au siège de la Fédération gabonaise de football, le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), Brice Mbika Ndjambou et son secrétaire général Charles Nzogo se sont entretenus avec les principaux acteurs dudit sport. Une rencontre qui avait pour but d’indiquer les nouvelles modalités de participation au national foot. Notamment l’obligation de disposer de 30 millions dans le compte bancaire pour chaque club.

C’est en présence de plusieurs acteurs et associations de football que la rencontre a eu lieu au siège de la Fegafoot. Notamment, les responsables de l’association des clubs professionnels de football (ACPF), de l’association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et de l’association des entraîneurs et éducateurs de football du Gabon (AEEG). Lesquels ont été informés sur les dispositions applicables cette saison du cahier de charges du national foot et applicable lors de la saison sportive 2021-2022.

Au cours de cette rencontre, les différentes personnes présentes se sont accordées sur les nouvelles modalités de participation. « Désormais, pour prendre part au National Foot, les clubs devraient justifier d’être en possession de 30 millions de FCFA pour les clubs de Division 1ère et 20 millions pour les équipes de deuxième division lors de la prochaine saison sportive 2021-2022 ». Une décision qui viserait à automiser ladite compétition.

Par ailleurs, il a également été décidé que l’Organe de première instance (OPI) serait désormais le seul habilité à veiller au respect du cahier de charges et des nouvelles résolutions. Ainsi, il serait le seul habilité à décider de la participation des clubs au national foot. Gageons que ces résolutions permettent de relancer le championnat local, arrêté depuis des années et qui a conduit à la précarité de nombreux footballeurs locaux.