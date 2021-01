Gabon: Obiang Ndong pour une mutualisation des ressources afin d’améliorer l’offre de santé

C’est en vue d’améliorer la politique de santé au Gabon que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a convoqué ce lundi 11 janvier 2021 une réunion à laquelle prenaient part l’ensemble des responsables des Services et Programmes nationaux. Une rencontre qui s’inscrit dans la volonté du membre du gouvernement de dynamiser le fonctionnement de son département afin d’impacter efficacement le système de santé.

Améliorer l’offre de soin et de service de santé via la mutualisation des ressources, au bénéfice de la population gabonaise. Tel était le principal point à l’ordre du jour de la réunion présidée par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Une réunion qui a débouché sur la mise en place d’une plateforme des Services nationaux et programmes sous la coordination du Secrétariat général de la Santé.

Le Ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, conscient de l’importance d’une réelle politique de santé dans le processus de développement du pays, et considérant la prévention comme soubassement du système de santé, a de ce fait, « engagé l’ensemble des responsables des Services nationaux et programmes de santé à intervenir en matière de prévention et de sensibilisation vis-à-vis de la population au regard des multiples risques sanitaires auxquels celle-ci peut être exposée ».

A terme, les responsables des Services nationaux et programmes de santé ont été instruits de présenter sous dizaine des plans d’actions opérationnels et innovateurs en tenant compte des différents protocoles thérapeutiques et indicateurs y relatifs.