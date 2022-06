Gabon: Obiang Ndong pour une implication des retraités dans le processus de réforme de la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 27 juin 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a reçu en audience à son cabinet les membres des Associations des retraités du parapublic et du privé affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il était question lors de cette rencontre de faire état aux partenaires sociaux du processus de restructuration de cet organisme mais surtout d’insister sur la nécessité de leur implication dans ce processus.

C’est en présence de la ministre déléguée de tutelle Justine Libimbi épouse Mihindou, de l’administrateur provisoire de la CNSS Christophe Eyi que s’est tenue cette rencontre entre le ministre de la santé et les retraités affiliés à cette entité. Il était question, pour le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong de faire le point avec ses hôtes de la réforme annoncée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba après les profonds dysfonctionnements enregistrés dans l’accomplissement de ses missions régaliennes .

Au cours de cette rencontre, le membre du gouvernement a invité les partenaires sociaux à s’impliquer dans ce processus de refonte de la CNSS. « La CNSS doit redevenir ce fleuron qui jadis était envié au-delà de nos frontières », a déclaré le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong. Une décision qui semble réjouir les retraités qui n’ont pas manqué d’inviter le gouvernement à intégrer dans ses réflexions, les points relatifs à la revalorisation et au paiement mensuel et régulier des pensions retraites.



Soucieux du bon déroulement de l’accomplissement des missions régaliennes de la CNSS, entre autres améliorer le bien-être de ses assurés et notamment les retraités, Le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a assuré à ses hôtes qu’il s’inscrit dans un processus participatif et transparent. C’est pourquoi, un compte rendu régulier sera fait aux plus hautes autorités et des rencontres périodiques seront présentées aux différents partenaires engagés.

Geneviève Dewuno

