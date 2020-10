Gabon: Obiang Ndong lance les travaux de réhabilitation des ponts de l’axe Oyem-Woleu Ayat

C’est à la faveur d’un séjour effectué le week-end écoulé dans sa circonscription politique que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a décidé de soutenir les populations du département du Woleu. À cet effet, le membre du bureau politique du parti démocratique gabonais (PDG) a, en présence des autorités locales, notamment du Conseil départemental, lancé les travaux de réhabilitation des ponts de l’axe Oyem – Woleu Ayat dans les cantons Kyé et Bissock.

Les populations vivant dans les cantons Kyé et Bissock dans le département du Woleu dont Oyem est le chef-lieu, peuvent désormais esquisser des sourires quant à la fluidité des déplacements entre les villages voisins. Et pour cause, les travaux de réhabilitation des ponts reliant ces petites agglomérations ont été lancés tambour battant par un des fils de la localité y séjournant. Il s’agit du Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Le membre du bureau politique du parti démocratique Gabonais a profité de son passage dans la ville de son enfance pour apporter son soutien au conseil départemental de la région dans l’amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes qui y vivent. Une initiative louable qui vient à point nommé quand on sait que l’ensemble des ponts d’Oyem – Woleu Ayat dans les cantons Kyé et Bissock étaient frappés de désuétude.

Évaluée à plus de 3 millions de FCFA, la réhabilitation a été saluée par les autorités locales touchées par l’élan solidaire manifesté à leur endroit. « Si nous avons nos ponts en bon état, nous pouvons tranquillement nous rendre à Oyem pour vendre nos produits agricoles comme la banane, le manioc et les légumes. C’est la route qui fera notre bonheur, Guy Patrick Obiang Ndong est né ici dans le canton et s’il a pensé à nous refaire les ponts, c’est normal et nous lui disons merci » S’est réjoui Emmanuel Bibang Mengone Chef du canton Kyé.

Il faut dire qu’avec cette énième action empreinte de solidarité, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong matérialise la politique de partage prônée par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Vivement que les acteurs politiques et économiques de la région s’en inspirent pour le développement de leur localité.