Gabon: Obiang Ndong échange avec les points focaux VBG des commissariats du Grand Libreville

Dans le cadre du programme Gabon égalité, une rencontre s’est tenue ce jeudi 5 mai 2022 entre le ministre de la Santé et des Affaires Sociales le Dr Guy Patrick Obiang Ndong et les points focaux des Commissariats du Grand Libreville. objectif, mettre en place des équipes de veille prêtes à intervenir en cas d’alerte des femmes victimes des violences au numéro vert gratuit 1404.

En effet, cette rencontre présidée par le ministre de la Santé et des Affaires Sociales le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong a permis d’échanger avec ses hôtes sur l’importance de mettre en place des mécanismes pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Il s’agit entre autres de la mise en place des équipes de veille dans les commissariats du Grand Libreville et la sensibilisation autour du numéro vert gratuit 1404 ,numéro dédié aux victimes et témoins de violences faites aux femmes sur l’ensemble du territoire.

Ces dispositifs contribueront à rendre efficaces les actions menées par le gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre sur instruction du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. A cet effet, le membre du gouvernement a émis le vœux de voir les forces de police nationale s’impliquées dans ce combat pour le bien être des femmes.

Conscient du travail à abattre Guy Patrick Obiang Ndong, a annoncé prendre attache avec son collègue en charge de l’intérieur afin d’organiser des rencontres chaque mois qui permettront d’établir une traçabilité des différentes interventions suite aux appels du 1404.