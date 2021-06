Gabon: Obiang Ndong clôture la 3e édition de la journée mère-enfant

Ce samedi 19 juin 2021 le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a procédé à la cérémonie de clôture de la 3ème journée mère-enfant organisée par la société gabonaise de pédiatrie (Sogaped) et la société gabonaise de gynécologie obstétrique et de la reproduction (Sggor) . Une journée placée sous le thème infection et périnatalité a mobilisé les acteurs de la santé.

En effet, cette journée a été l’occasion pour les spécialistes locaux d’approfondir les réflexions sur la condition de la mère et de l’enfant et faire des propositions concrètes au gouvernement sur les taux de morbidité et de mortalité dans cette catégorie de la population.

A cet effet, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est réjoui de l’organisation de ces journées de réflexions qui cadrent avec la vision du président de la République. Celle-ci passe par la construction des Centres hospitaliers universitaires (CHU) qui seront des cadres d’échanges, de réflexion et de partage entre professionnels de santé et partenaires.

Pour rappel, le 10 février 2021, afin de converger avec la vision du président de la République sur la santé de la mère et de l’enfant, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong avait invité lors d’une séance de travail, les différentes parties prenantes à une prise de conscience massive en vue d’améliorer la prise en charge de la santé mère-enfant dans toutes les structures sanitaires.