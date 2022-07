Gabon: Nzouba Ndama ironise sur le départ de «ceux qui ont privilégié la politique du ventre»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 02 juillet 2022 s’est tenu au quartier Angondjé dans la commune d’Akanda le premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates. Occasion pour le président de cette formation politique Guy Nzouba Ndama de revenir sur les défections enregistrées ces derniers mois en faveur du Parti démocratique gabonais (PDG) qui selon lui n’ont pas réussi à anéantir la détermination du parti dans le combat pour l’alternance.

Après 5 ans d’existence, Les Démocrates ont tenu leur premier congrès ordinaire ce 02 juillet 2022. Une grand-messe qui aura été l’occasion pour cette formation politique de faire un bilan de ses activités mais surtout de réfléchir à de nouvelles perspectives dans son combat pour le changement et l’alternance.

Si lors de son allocution, de circonstance, l’ancien président de l’Assemblée nationale, par ailleurs président de ce parti politique, a dressé un tableau assez sombre de la situation socio-économique du pays, il a profité de cette occasion pour réagir à la vague de démissions enregistrée ces derniers mois dans ses rangs. Pour Guy Nzouba Ndama, cette débauche d’énergie est la preuve que le pouvoir a compris que Les Démocrates representaient « une alternative possible et crédible à son règne finissant ».

A cet effet, il est revenu notamment sur les démissions de Jean Norbert Diramba, de Jean Pierre Doukaga Kassa, de Vincent Ella Menie ou encore de Maxime Ondimba qui selon lui n’a pas réussi à anéantir son parti. « Cette pêche à la ligne dans les eaux des Démocrates est non seulement anti démocratique mais elle démontre aux yeux du monde que le parti au pouvoir ne dispose plus en son sein de cadre valeureux et qu’il est contraint pour se renouveler de venir les recruter chèrement dans nos rangs », a fait remarquer Guy Nzouba Ndama.



Par ailleurs, l’homme politique a affirmé la détermination à œuvrer pour le changement et l’alternance. Il a pour ce faire énuméré l’ensemble des actions menées ces dernières années et qui prouve à suffisance son ancrage au sein de l’opposition républicaine, ouverte au débat et à l’éthique du dialogue mais ferme sur les principes.

