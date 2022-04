Gabon: Nzouba Ndama dénonce des débauchages dans l’opposition à coup de centaines de millions 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Silencieux depuis la vague de démissions au sein du parti Les Démocrates, le président de cette formation politique Guy Nzouba Ndama a profité de sa participation à la journée de réflexion des parlementaires de l’opposition organisée le samedi 23 avril dernier, pour donner son point de vue. A cet effet, il a dénoncé ce débauchage orchestré par le Parti démocratique gabonais (PDG) a coup de centaines de millions de FCFA.

En effet, au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des présidents de l’Union nationale Paulette Missambo et du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier, il était question d’échanger sur la problématique de l’alternance politique surtout à l’approche des prochaines échéances électorales.

A cet effet, l’ancien président de l’Assemblée nationale a, au cours de son intervention, tenu à rappeler la nécessité de bannir « les égoïsmes et l’esprit solitaire » qui selon lui pourraient principalement handicaper l’opposition gabonaise actuelle. Il a d’ailleurs plaidé pour une mise en commun des intelligences pour mettre un terme à l’hégémonie du PDG. Guy Nzouba Ndama a donc suggéré d’une part la mise en place d’un « code de bonne conduite et d’une charte implicite de solidarité », et de l’autre, d’assurer une réelle formation des militants visant à protéger leurs suffrages exprimés.



Profitant de cette occasion, le leader des Démocrates a tenu à répondre à la vague de défections enregistrée au sein de sa formation politique, soulignant que ces débauchages se faisaient en contre partie d’espèces sonnantes et trébuchantes. « Ne vous laissez pas intimider par ce qu’on voit tous les jours. On nous débauche des gens. Si nous n’étions pas importants, on ne viendrait pas prendre les gens chez nous à coup de centaines de millions de francs », a martelé Guy Nzouba Ndama.