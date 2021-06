Gabon: Nzigou Manfoumbi défend sa proposition de loi sur la protection des personnes âgées

Le mardi 08 juin 2021, le député du 2ème siège du département de la Douigny Bonaventure Nzigou Manfoumbi était face à ses collègues de la Commission des affaires sociales, de la santé et de l’éducation. Il était question pour l’élu de défendre sa proposition de loi relative à la protection des personnes âgées.

En effet, pour le président du Front d’égalité républicaine (FER) cette proposition de loi a pour but d’assurer une protection et la promotion des droits des personnes âgées en leur octroyant « une carte verte ». Il faut souligner que cette proposition de l’élu de la Douigny intervient à la suite du constat d’une marginalisation de plus en plus visible de ces personnes vulnérables.

Ainsi, cette carte verte devrait leur permettre d’avoir accès aux services sociaux de base. « Sa mise en place aura le mérite de mettre en application les principes des Nations unies pour des personnes âgées adoptés par la résolution 46/91 de l’assemblée générale du 16 décembre 1991 », a expliqué l’honorable Bonaventure Nzigou Manfoumbi.

Il faut souligner que cette proposition de loi est articulée autour de 49 articles regroupés en 5 chapitres. Le chapitre 3 définit entre autres les obligations de l’Etat, des collectivités locales et des prestataires de services.