Gabon: Nzengue, Fotso, Obissa, Neveu veut donner sa chance à la jeune génération

En place depuis un peu plus d’un an à la tête de la sélection nationale de football, Patrice Neveu entend apporter une dynamique nouvelle dans une équipe qui commence peu à peu à trouver ses repères. Entre expérience et jeunesse triomphante, l’entraîneur français a décidé de bâtir son équipe en misant sur des minots au talent certain.

Sidney Obissa (AC Ajaccio, France), Gilchrist Nguema (Akhi Nazareth FC, Israël), Fahd Nzengue (Tabor Szana, Slovénie), Assoumou Akue (Bourges, France), Mbourou Bongo (Maritzburg United Football Club, Afrique du Sud), Nouby Fotso (Cholet, France). Le point commun entre tous ces joueurs? Ils font tous partie de cette jeunesse triomphante sur laquelle compte s’appuyer Patrice Neveu.

En effet, en présentant vendredi dernier sa liste pour le stage de préparation en prélude aux matchs qualificatifs pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 au Cameroun et la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’entraîneur de 66 ans a précisé qu’il entendait « progressivement faire plus de place aux jeunes ». Une ambition logique tant le vivier de talents est profond au niveau du Gabon.

Mêlant vécu et expérience comme il l’a fait au cours de son parcours de Globe trotter qui l’a conduit dans 11 pays au cours de sa carrière, le technicien français qui reste sur des résultats probants depuis son arrivée à la tête des Panthères, souhaite donc bâtir un groupe de jeunes joueurs d’horizons différents. D’ailleurs, le choix de ne pas sélectionner des anciens comme le portier Bitseki Moto s’inscrit pleinement dans cette logique.

Avec des leaders dans la fleur de l’âge comme les capitaines Pierre Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, et d’autres qui atteignent peu à peu leur plein potentiel comme Denis Bouanga, Mario Lemina ou encore Didier Ndong, les Panthères auront donc d’ici l’an prochain une bien fière allure. Ce qui en mettant l’accent sur le collectif, devrait produire des résultats probants.