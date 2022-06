Gabon: Ntchina, une application pour mettre en relation le demandeur et le donneur de sang

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon à l’instar d’autres pays africains a célébré le mardi 14 juin 2022, la journée mondiale du don de sang. Occasion pour la finaliste du startup challenge de Moov Africa Gabon Télécom, Alvine Yeno de procéder au lancement officiel de son application Ntchina. Laquelle permet de mettre en liaison les patients et de potentiels donneurs de sang.

C’est dans le but de soulager les personnes confrontées aux difficultés d’obtenir du sang au Gabon, que la startup Ntchina a procédé au lancement de son application mobile. Une initiative dont l’objectif est de permettre au plus grand nombre de devenir des donneurs de sang,de sauver des vies, mais également d’être informé en temps et en heure des disponibilités selon le lieu où l’on se trouve.

A travers l’application Ntchina, Alvine Yeno, vient affirmer son implication totale sur les enjeux du don du sang. « Notre cheval de bataille est de faciliter l’accès au don de sang via notre application, pour une meilleure prise en charge des personnes dans le besoin, des malades, des femmes enceintes, des accidentés », a-t-elle déclaré. Au-delà de faciliter l’accès au don du sang via ladite application, elle sert également d’outil de sensibilisation permettant d’attirer plus de personnes à devenir des donneurs bénévoles. En effet, donner du sang c’est augmenter la durée de vie d’un demandeur.

Il faut noter que le Gabon prélève environ 23000 poches de sang par an, un nombre en dessous de la demande, et qui se justifie par une surconsommation et la sur-prescription, selon le Centre national de transfusion sanguine. Par ailleurs, pendant les deux années de pandémie de Covid-19, le stock de sang a considérablement baissé au sein du Centre national de transfusion sanguine. En 2018, 30 % de donneurs bénévoles pour 70 % de dons familiaux ont été enregistrés. En 2021, ce fut l’inverse avec 60% de dons bénévoles pour 40 % de dons familiaux.

Geneviève Dewuno