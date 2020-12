Gabon: «Novembre bleu» s’invite à l’OPRAG à travers une journée de sensibilisation

Bien qu’étant à ce jour les premières victimes du cancer, les hommes continuent de cultiver de mauvaises habitudes notamment en termes d’hygiène de vie. En vue d’édifier ces derniers sur les dangers liés à ces cancers, la direction générale de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) avec en ligne de front son DG Apollinaire Alassa, a organisé à son siège social, une journée de sensibilisation dans le cadre du programme « Movembre bleu ».

C’est sur initiative du Ministère de la Santé Publique, que l’Office des Ports et Rades du Gabon a organisé à son siège social, une journée de sensibilisation sur les cancers masculins. Dénommée « Movembre bleu » en référence à l’évènement annuel organisé par la fondation autrichienne Movember Foundation Charity visant à prévenir les cancers masculins, cette journée a permis de remettre au centre des débats, ce sujet encore tabou.

En effet, avec pour objectif d’inciter et de mobiliser son personnel autour de cette cause et de promouvoir la détection précoce, cette journée de sensibilisation portée par la direction générale de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) avec en ligne de front son DG Apollinaire Alassa représenté par son Adjoint Chrisanthe Boussambe, a permis d’inscrire l’OPRAG dans la lignée des entreprises citoyennes.

Après la campagne « Octobre Rose » qui a permis de mettre en exergue les cancers féminins, l’OPRAG « ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin », a donc tenu à rééditer ce principe pour les cancers masculins. Au-delà du port de l’alfa bleu arborant une moustache, l’autorité portuaire a donc misé sur la sensibilisation et la prévention, pour inciter les hommes à accepter l’existence de ces cancers.