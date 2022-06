Gabon: nouveau décès Covid-19 survenu à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après deux mois et demi sans perte en vie humaine, le Gabon vient d’enregistrer un nouveau décès lié à la pandémie de covid-19. C’est du moins ce que révèle le bilan épidémiologique rendu public ce jeudi 23 juin 2022 par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus).

La hausse vertigineuse des cas de covid-19 au Gabon, alors qu’il a été retiré de la liste OMS des pays à risque, suscite quelques inquiétudes au sein de l’opinion. Pour preuve, les derniers chiffres rendus publics par le Copil-Coronavirus révèlent qu’un décès de plus a été répertorié au cours des derniers jours portant à 305 le nombre total de décès dus à la Covid-19 sur le territoire national.

Il faut noter que le Gabon n’avait plus enregistré de décès depuis le mois d’avril dernier. Ces nouvelles données compilées par le Copil-Coronavirus rapportent 82 nouvelles contaminations sur 1453 tests réalisés et portent le nombre total de cas actifs à 176, soit un taux de positivité de 5,6%. Dans les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, les cas de contamination restent à la hausse. Libreville, principal cluster de l’épidémie, comptabilise 65 nouveaux cas positifs. La capitale gabonaise est suivie de loin par l’Ogooué-Maritime qui totalise 14 cas positifs et le Haut-Ogooué avec 3 cas positifs.

Pour rappel, depuis l’irruption de la Covid-19 au Gabon en mars 2020, sur les 1 601 355 tests réalisés, le pays a enregistré 47 824 cas positifs dont 176 cas actifs, 47 343 guérisons, 1 hospitalisation et 305 décès. Il est donc important de toujours respecter et appliquer les mesures barrières afin de se protéger contre la Covid-19.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris