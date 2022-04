Gabon: nomination irrégulière du retraité Pierre Alain Mounguengui au ministère des Sports

Ecouter cet article Ecouter cet article

Intervenue au terme du dernier conseil des ministres présidé ce jeudi 14 avril 2022 par Ali Bongo Ondimba, la nomination de Pierre Alain Mounguengui en qualité d’inspecteur général des Sports au sein de l’inspection générale de services pourrait être frappée du sceau de l’irrégularité. Et pour cause, le candidat à l’élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) est un fonctionnaire retraité.

À l’heure où la tension semble vive au sein de la Commission électorale de la Fédération gabonaise de football avec le rejet de candidatures dans un délai assez restreint, le gouvernement semble s’être immiscé pour tenter de ramener la quiétude dans la maison Football. En effet, pointé du doigt par l’ensemble des candidats et des observateurs du ballon rond dans notre pays, Pierre Alain Mounguengui semble avoir bénéficié d’une promotion quelque peu empoisonnée.

En effet, le président sortant de la Fegafoot a été nommé en qualité d’inspecteur général des Sports au sein de l’inspection générale de services du ministère dirigé par Franck Nguema. Seulement si cette nomination était perçue comme une mise à l’écart de l’ancien arbitre international au profit de la jeune garde, il semble malheureusement que cette nomination est nulle et non avenue. Et ce, du fait que Pierre Alain Mounguengui n’est plus fonctionnaire depuis belle lurette.



Âgé de 64 ans, « PAM » est donc un agent public à la retraite et ne saurait être promu au sein d’une administration. Le gouvernement avait-il connaissance de cet état de fait lorsqu’il a entériné cette décision? Le ministre des Sports Franck Nguema s’est-il fourvoyé en optant sur le profil de ce retraité ? Autant de questions qui continuent de tarauder les esprits des personnes avisées qui se questionnent sur l’épilogue qui sera donnée à cette nomination, somme toute, irrégulière. L’intéressé devrait logiquement décliner ce qui s’apparente d’emblée à une violation des textes de la Fonction publique.