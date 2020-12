Gabon: «Noël entre nous» redonne le sourire à plus de 30 enfants de la décharge de Mindoubé

C’est le sourire aux lèvres et les larmes dans les yeux que plusieurs dizaines d’enfants, vivant avec leurs parents aux alentours de la décharge de Mindoubé dans le 5eme arrondissement de Libreville, ont quitté le restaurant bar « Entre Nous». Et pour cause, ces enfants démunis venaient sans doute de vivre une des plus belles journées de leur petit séjour sur terre.

« Merci beaucoup pour ce que vous nous avez fait aujourd’hui », « il faut revenir même l’année prochaine pour les autres qui sont restés s’il vous plaît », autant de doléances qu’ont lancées les enfants du quartier dit « Mindoubé décharge » au moment d’embarquer dans les bus loués pour les transporter. Abandonnés à leur triste sort et laissés en marge des fêtes, faute de moyens de leurs parents, ces enfants de 3 à 14 ans ont pu le temps d’une journée être protégés et choyés dans le cadre du « Noël Entre Nous ».

Interrogé sur les motivations de cette action sociale empreinte de solidarité, l’une des organisatrices a décliné la portée de ce geste. « Nous sommes un collectif de jeunes qui n’a pas tout mais qui a du cœur. Nous avons voulu ramener le sourire sur le visage de ces petits anges défavorisés. On a donc entrepris de recenser une trentaine d’enfants de 3 à 14 ans. Au final on a accueilli un plus grand nombre de personnes. C’est là qu’on a davantage compris leur besoin »,a indiqué Vanessa Paradi Yka Angnouret.



Cet élan de solidarité qui s’est traduit par l’organisation d’un arbre de Noël et d’un stand de jeu s’est poursuivi avec la distribution de kits alimentaires et vestimentaires aux populations résidant aux alentours de la décharge. Sur place, ce sont 10 ménages qui ont pu être assistés en ces temps de crise sanitaire liée à la Covid-19 où les conditions de vie se sont davantage dégradées. En réaction, les bénéficiaires n’ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. Le Collectif de jeunes n’a, pour sa part, pas manqué de saluer les donateurs qui ont rendu possible le concept « Noël Entre Nous ».