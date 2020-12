Gabon: «Noël Entre Nous» lance un appel à contribution pour les enfants de la décharge de Mindoubé

Depuis l’avènement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la situation déjà précaire des squatteurs de la décharge de Mindoubé, dans le 5ème arrondissement de Libreville, s’est davantage accentuée. Dans le cadre de la célébration de Noël, une plateforme de jeunes propose un « Noël Entre Nous » offert à ces enfants qui n’ont besoin que de peu de générosité des bonnes volontés pour retrouver le sourire.

Souhaitez-vous vous mobiliser pour aider des enfants démunis pendant cette crise du coronavirus ? C’est désormais disponible par le biais d’une plateforme de jeunes Gabonais qui ont été touchés par la précarité qui règne en maître au sein de plusieurs quartiers de la capitale politique et administrative du Gabon, Libreville. Au nombre de ceux-ci, le quartier dit « Mindoubé Décharge » dans le 5eme arrondissement de Libreville.

Comme son nom l’indique, cette zone est un lieu de dépôt et de destruction de déchets en tous genres. Seulement, manque d’espaces pour vivre et de situation financière plusieurs familles ont été contraintes d’y vivre. À proximité des odeurs nauséabondes, des écoulements d’eaux infestées, et par effet domino, des maladies liées à l’insalubrité. C’est donc tout naturellement que ces jeunes ont décidé de répondre à l’appel à la solidarité lancé le 21 avril dernier par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba.



Ne s’appuyant que sur les cotisations de ses membres, le collectif « Noël Entre Nous » appelle toute bonne volonté à se joindre à cette noble cause en contribuant de quelque manière que ce soit. Il s’agit entre autres des dons physiques à remettre au restaurant bar « Entre Nous Bar » situé à 50 mètres du terrain de basket des charbonnages dans le 1er arrondissement. Par ailleurs, les participations via Airtel Money sont les plus faciles à réaliser. Pour ce faire, il suffit d’envoyer la somme voulue au numéro unique : 076.34.73.66. Vivement que cet appel soit entendu !