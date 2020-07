Gabon: Nkoghe Bekale félicite Ossouka Raponda

C’est par le biais de sa page facebook que l’ancien chef du gouvernement Julien Nkoghe Bekale s’est exprimé pour la première fois sur son éviction de la Primature. Une sortie dans laquelle, tout en indiquant sa fierté d’avoir servi le peuple gabonais, l’ancien locataire du 2 décembre a adressé ses vives félicitations à son successeur, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Le désormais ex Premier ministre de la République gabonaise Julien Nkoghe Bekale a couché quelques mots quelques heures après son l’annonce de son départ de la Primature. « Ce jour jeudi 16 juillet 2020 prend fin ma fonction de Premier ministre », a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Pour l’ancien locataire l’ancien chef du gouvernement, « le passage à la Primature a été l’occasion d’être autrement au service du Gabon et des Gabonais » tout en précisant que dans une période sensible et particulière « le Gouvernement n’a pas ménagé ses efforts pour l’amélioration du quotidien des Gabonais et des Gabonaises ».

Républicain, l’ex Premier ministre, Chef du gouvernement, n’a pas manqué de saluer la volonté du Chef de l’Etat, de poursuivre l’œuvre en nommant à ce poste une autre personnalité, en l’occurrence Rose Christiane Ossouka Raponda qu’il a d’ailleurs félicitée pour cette fonction qu’elle est la première femme à occuper au Gabon. « Dans la continuité de l’Etat, cette charge revient désormais à Madame Rose Christiane Ossouka Raponda. Je lui adresse mes sincères félicitations pour cette nomination historique », a-t-il précisé.

Nommé en Janvier 2019, au plus fort de l’accident vasculaire cérébral du président de la République survenu en octobre 2018 à Ryad en Arabie-Saoudite, Julien Nkoghe Bekale qui n’aura tenu qu’un 1 an et 6 mois a tenu à remercier les membres du gouvernement qui l’ont accompagné dans sa tâche. « Je remercie également les membres du Gouvernement et tous les collaborateurs avec qui j’ai travaillé durant cette période »,a-t-il ajouté.