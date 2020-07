Gabon: Nkoghe Bekale convoqué au B2 ?

L’ancien Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale ferait l’objet d’une convocation par la Direction des investigations judiciaires rattachée à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM) communément appelée B2. C’est ce que laisse penser un document estampille « convocation » en rouge qui a fait le tour de la toile ce mercredi 28 juillet au soir. Si pour l’heure, rien n’est authentifiées, cette « interpellation » de l’ancien numéro 2 de l’exécutif gabonais devrait, si elle confirmée, bousculera le landerneau politique gabonais.

C’est un document avec l’entête du B2 référencé n°30 DGCISM/DIJ datée du 28 juillet 2020, qui a circulé sur les réseaux sociaux avec le nom de l’ancien premier ministre Julien Nkoghe Bekale aurait été convoqué par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, ce mardi 28 juillet, à 9 heures 30 « pour affaire le concernant auprès de l’Officier de police judiciaire », a-t-on pu lire sur ce document estampillé « convocation ». S’agit-il d’un vrai document ?

Julien Nkoghe Bekale est-il vraiment convoqué ? « Faux. L’intéressé n’est pas au courant », a confié un de ses proches, battant ainsi en brèche l’idée d’une possible convocation de l’homme fort de Ntoum. Un autre observateur précise qu’« il y a une date, une signature et un tampon. On verra bien ». Une source proche de la DGCISM a quant à elle précisé que l’organisation interne exige désormais « un visa du directeur général sur toutes les convocations émanant de nos services », alors que sur le document qui circule il n’y a pas de visa et le cachet est à peine visible, ce qui laisse peser des suspicions sur l’authenticité de ladite convocation.

A préciser à toutes fins utiles que Julien Nkoghe Bekale a souvent été associé par l’opinion à la gestion de la chose publique avec Brice Laccruche Alihanga ex tout puissant directeur de Cabinet du président de la République écroué à la Prison centrale pour malversations financières. Il est notamment le président d’honneur de l’ex puissante Association des Jeunes émergents volontaires (AJEV).