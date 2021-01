Gabon: Nkoghe Bekale appelle les populations à «s’approprier le discours à la Nation» d’Ali Bongo

Très silencieux depuis son départ de la Primature en juillet 2020, Julien Nkoghe Bekale, député du premier arrondissement de la commune de Ntoum, est sorti de son mutisme à l’occasion d’une rencontre avec les populations de sa circonscription le dimanche 10 janvier dernier. Occasion pour l’élu de commenter le discours à la Nation du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui selon lui était empreint d’espoir pour le Gabon.

Cette sortie qui s’inscrivait dans le cadre des comptes rendus parlementaires était l’occasion pour l’ancien premier ministre d’édifier ses concitoyens sur les travaux de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire de l’Assemblée nationale. Ainsi, au dire de Julien Nkoghe Bekale, c’est au total 39 lois qui auront été examinées durant cette session.

Ainsi, au nombre des plus importantes, touchant particulièrement au quotidien des populations, il a cité entre autres, celle portant légalisation du mariage coutumier, dans le but, a-t-il dit, de « protéger les orphelins et la veuve pour une société juste et équilibrée », l’adoption de la loi portant sur la revitalisation des subdivisions des travaux publics, afin de rendre les routes plus praticables ou encore la loi portant révision constitutionnelle.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de faire œuvre de pédagogie en revenant sur le discours des vœux de nouvel an du chef de l’Etat qui selon lui constitue « un message d’espoir » pour le développement du Gabon. A cet effet, Julien Nkoghe Bekale a appelé l’ensemble des populations de son siège en particulier et celles du pays tout entier à s’en approprier.