Gabon-Niger: Les Panthères en 3-5-2 sans Poko mais avec Bouanga

Après un franc succès contre les Djurtus de Guinée-Bissau il y a 48 heures, les Panthères du Gabon défieront le Mena du Niger le dimanche 20 novembre prochain. Pour cette deuxième rencontre amicale, Patrice Neveu ne devrait pas compter sur André Biyogo Poko, contraint de quitter le groupe. Bienheureusement, Didier Ibrahim Ndong et Denis Bouanga seront de la partie.

Aux lendemains de sa victoire convaincante contre la Guinée-Bissau, le Gabon semble plus que jamais tourné vers son deuxième adversaire en l’occurrence le Niger. Régulièrement opposé aux Panthères du Gabon, le Mena entend réitérer l’exploit réalisé au Stade Seyni Kountché le 6 juin 2015. À l’époque, Moussa Maazou et ses coéquipiers avaient pris le dessus sur Aubameyang et cie.

Pour y parvenir, le Mena s’appuiera sur l’attaquant du Maccabi Haïfa Ali Mohamed. Un profil bien étudié par Coach Patrice Neveu qui opposera une équipe portée vers l’offensive avec un milieu équilibré en 3-5-2 qui leur a déjà réussi. Si le technicien français devrait faire son nouveau néo-capitaine, il pourra compter sur le retour de Denis Bouanga fraîchement sacré champion des États-Unis avec Los Angeles FC.

L’ailier s’est montré affûté durant la séance d’entraînement du jour. Autre titularisation espérée, Didier Ibrahim Ndong qui a pu grappiller quelques minutes lors de la dernière victoire. Pour ce qui s’apparente à des retrouvailles, le métronome de Dijon saura apporter sa gnak. Auteur d’un somptueux doublé, Aaron Salem Boupendza a salué le travail d’équipe qu’il convient de maintenir.