Gabon: Nicole Jeanine Lydie Roboty présente au Forum sur le développement durable à New-York

Du 05 au 15 juillet 2022 s’est tenu à New-York aux Etats-Unis le forum politique de haut niveau sur le développement durable organisé par le Conseil économique et social de l’organisation des Nations unies (ONU). Une rencontre à laquelle à pris part le ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty qui a présenté les avancées du Gabon en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).

En effet, chaque année depuis 2015, les nations se réunissent à New York pour évaluer leurs efforts dans la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD. Ainsi, au cours de cette rencontre il était question pour les participants de faire le suivi de la mise en œuvre de l’agenda et des 17 objectifs de développement durable

Occasion pour le membre du gouvernement de présenter son premier rapport d’examen national volontaire de mise en œuvre des objectifs de développement durable au cours d’un panel. Ceci s’est fait en présence d’autres pays, à l’instar de la Guinée Bissau et les Pays Bas. Une présentation axée sur cinq points, à savoir la qualité de l’éducation, l’égalité entre les sexes, la vie aquatique, la vie terrestre et les partenariats pour la réalisation des objectifs.

Placé cette année sous le thème « Reconstruire en mieux après la COVID-19 tout en faisant progresser la mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à l’horizon 2030 », ce forum est un rassemblement annuel de décideurs politiques, d’Organisations de la société civile, d’organisations internationales et de représentants du secteur privé pour aborder les questions les plus urgentes qui affectent le monde et tracer une voie à suivre pour relever les défis auxquels sont confrontés les peuples et la planète.