Gabon: Nicole Assélé menace de poursuites judiciaires Jean Boniface Assélé

Quelque temps après sa radiation définitive du Centre des libéraux réformateurs (CLR), par le président fondateur dudit parti, Jean Boniface Assélé, la déléguée générale de ce parti politique, Nicole Assélé, a, dans une correspondance, menacé de saisir la justice accusant le premier cité d’avoir grossièrement violé le règlement et les statuts du CLR.

La déléguée générale du CLR , Nicole Assélé, qui se dit surprise par sa radiation du parti, souligne que le président du conseil politique du parti, Jean Boniface Assélé a outrepassé ses prérogatives et violé grossierement le reglemeent et statuts du parti, issus du congrès tenu en septembre 2019.

Accusant ce dernier de boycotter ses actions depuis son élection à la tête de l’exécutif du CLR. « J’observe que depuis mon élection à la tête de l’exécutif du parti, vous ne n’avez cessé d’alimenter des intrigues et de mener toutes sortes de manœuvres subversives dans le but de m’empêcher de déployer les activités et stratégies utiles au rayonnement du CLR », a-t-elle lancé.

Par ailleurs, la déléguée générale du Centre des libéraux réformateurs a menacé de saisir la justice afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable au parti. « Des troubles que je me réserve le droit de porter à l’attention des autorités administratives et juridiques, chargées de réguler les activités des partis politiques en République gabonaise », a indiqué Nicole Assélé.