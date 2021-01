Gabon: Nicole Amogho fait son grand retour avec le single «You Mèh»

« You Mèh », c’est le nouveau single de Nicole Amogho dévoilé au grand public le 30 décembre 2020. Le titre qui signifie « je suis là » en langue ndoumou vient marquer la détermination de l’artiste qui justifie de 20 ans de carrière et de persévérence dans ses combats.

Nicole Nicole Amogho fait partie de ces artistes gabonais qui ont su traverser le temps. Et comme pour marquer son abnégation au travail et son attache à la scène artistique, elle revient avec son single « You Mèh », chanté dans un style qu’on lui connaît, le tradi-moderne.

« You Mèh », veut dire « je suis là ». Justifiant de 20 ans de carrière solo depuis ses petits débuts en 2001, Nicole Amogho indique que ce nouveau single « est surtout une exhortation à persévérer dans la voie que l’on s’est tracée. Etre présent, et poursuivre avec force et courage la mission que l’on s’est assignée ».

En grande partie réalisé à Port-Gentil, le titre met en valeur les rythmes lissimbu, fianza, agnala et lingwala. Une valorisation du patrimoine culturel gabonais qui n’est pas sur le point de connaître son dénouement.