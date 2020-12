Gabon: Nicolas Nguema libre après 20 jours de garde à vue au B2

« Il est enfin libre ! », s’exclament ses amis et connaissances sur la toile depuis que la nouvelle a été rendue publique. Le président du parti Pour le Changement (PLC), Nicolas Nguema est sorti de la détention depuis le 4 décembre à la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, désignée communément B2, annonce un de ses conseils, Me Jean Paul Moumbembé.

Poursuivi dit-on pour son implication dans la vente d’une barge prétendument saisie par l’Etat gabonais appartenant au Groupe Santullo Sericom, Nicolas Nguema, homme d’affaires et mandataire de ladite entreprise a recouvré la liberté au terme de 20 jours de garde à vue. Une durée qui sort selon les observateurs du cadre légal en la matière.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue au cours de la semaine écoulée, un de ses avocats maître Anges Kevin Nzigou contre qui une procédure avait également été ouverte pour son statut de conseil de Nicolas Nguema, co-président du PLC dont il est du reste le Secrétaire exécutif, dénonçait déjà le caractère irrégulier de cette procédure « aux allures de règlement de comptes politique », pour leur appartenance au Collectif Appel à Agir.



Pour sa part, le ténor du Barreau du Gabon, Maître Jean Paul Moumbembé a tenu à remercier « 7 fois TELUM, notre Créateur, d’avoir permis la libération de mon client Nicolas Nguema, Membre actif du Mouvement Appel à Agir et ce, après plus de 20 jours de détention préventive au B 2 ».