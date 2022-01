Gabon: Nicaise Sickout-Iguendja pour une rationalisation de l’architecture gouvernementale

Ecouter cet article Ecouter cet article

La cohérence et l’harmonisation des portes-feuilles ministériels, le renforcement des capacités avec une meilleure visibilité et un renforcement du rôle et de la place des hauts cadres administratifs sans oublier le renforcement de leurs capacités professionnelles et opérationnelles (Secrétaires Généraux et leurs Adjoints, Inspecteurs Généraux et leurs Adjoints, Directeurs Généraux et leurs Adjoints, Directeurs et Directeurs Adjoints, Chargés d’études et Chefs de service pour ne citer que ceux-là), sont quelques arguments pour soutenir ma suggestion.

En référence au titre de la présente réflexion qui tire ses repères sur le contexte socio-politique-économique et environnemental du moment d’une part ; le renforcement des parités et de l’égalité des chances, l’unité et la concorde nationale ainsi que de l’impérieuse nécessité d’ouverture et d’adaptation au monde d’autre part, je me permets de proposer respectueusement au Président de la République, Chef de l’Etat en cas de remaniement de l’actuelle équipe gouvernementale à court ou moyen terme, une rationalisation de l’architecture gouvernementale sous réserve de la création des Ministères d’Etat mais, sans que cela n’impacte sur le nombre de 25 membres maximum.

1. Premier ministre, chef du Gouvernement.

2. Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration.

3. Ministre de la Défense Nationale.

4. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains.

5. Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, chargé des Gabonais de l’étranger.

6. Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget, de la Planification et de la Prospective, chargé de l’Intégration Régionale.

7. Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique, des NTIC, de la Culture et des Arts, chargé de la Poste.

8. Ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Insertion, de la Fonction Publique, chargé du Dialogue Social.

9. Ministre de l’Education Nationale et Populaire, de la Formation Professionnelle, de l’Instruction Civique, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert des Technologies.

10. Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et du Bien-être.

11. Ministre du Cadastre, de l’Habitat, du Logement, de l’Equipement, des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire.

12. Ministre du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion des Investissements, de l’Entreprenariat et des Partenariats Publics-Privés.

13. Ministre du Pétrole, des Hydrocarbures, du Gaz, des Mines, de l’Eau, de l’Energie et des Ressources Hydrauliques.

14. Ministre des Transports et du Tourisme.

15. Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, de l’Écologie, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, chargé du Plan Climat.

16. Ministre de la Promotion et de l’Intégration des Femmes, chargé des Politiques d’Egalité des Chances.

17. Ministre du Développement et de l’Etablissement de la Jeunesse, des Sports, du Temps Libre et de la Vie Associative.

18. Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Indépendantes, de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de l’Ethique, de l’Evaluation des Politiques publiques, chargé de l’Unité Nationale.

19. Ministre de la Décentralisation, des Objectifs du Développement Durable, chargé de la Stratégie de l’Investissement Humain.

20. Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la coordination des projets transversaux du Gouvernement. Porte-parole du Gouvernement.

21. Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget, de la Planification et de la Prospective, chargé de l’Intégration Régionale.

22. Ministre délégué auprès du Ministre de l’Education Nationale et Populaire, de l’Instruction Civique, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert des Technologies.

23. Ministre Délégué auprès du Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et du Bien-être.

24. Ministre délégué auprès du Ministre du Cadastre, de l’Habitat, du Logement, de l’Equipement, des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire.

25. Ministre délégué auprès du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, de l’Écologie, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, chargé des Plan Climat.

Une équipe gouvernementale de 25 membres maximum est possible dans notre pays, si bien sûr, nous avons le courage, l’audace et le patriotisme de mettre fin à la pratique des gouvernements pléthoriques et budgétivores, au copinage et au coquinage. Le temps du Gabon d’abord et de l’objectivité est arrivé.

Sonnons la fin de cette longue récréation théâtrale et agonisante source de discrédit local et international. Le peuple attend à court et moyen terme, et ce avec impatience et espoir, la réponse patriotique aux préoccupations prioritaires suivantes :

1. Assurer la sécurité des gabonais au titre des personnes et des biens, celle du territoire, de l’alimentation sans oublier la restauration de sa dignité.

2. Donner de l’eau et de l’électricité aux gabonais.

3. Éduquer et former les gabonais pour qu’ils se développent et s’établissent durablement afin de participer valablement à la renaissance du Gabon.

4. Soigner les gabonais comme jadis et ce en toute solidarité.

5. Octroyer la terre aux nationaux et loger les gabonais décemment.

6. Développer le réseau routier.

7. Renforcer le rôle et la place des jeunes, des femmes et des compatriotes du troisième âge dans le processus de transformation du Gabon.

8. Changer de paradigmes dans le cadre de la relance économique afin de bâtir un environnement propice au développement et favorable à notre industrialisation ainsi qu’aux investissements sans oublier le partage équitable de la richesse nationale dans un Gabon de bonne gouvernance, d’éthique, de patriotisme. Mettre fin à la gabegie et réduire le train de vie ostentatoire de l’état doit également une priorité.

9. Réorganiser la justice afin qu’elle devienne dans les faits, une justice pour tous, rendue au nom du peuple et pour le peuple avec un fonctionnement des institutions selon les principes d’un Etat de droit.

10. Valoriser les œuvres de l’esprit et encourager la pratique du sport.

Je suis SICKOUT-IGUENDJA Nicaise, Gabonais originaire de l’Estuaire G1, du Haut-Ogooué G2, du Moyen-Ogooué G3, de la Ngounié G4, de la Nyanga G5, de l’Ogooué-Ivindo G6, de l’Ogooué-Lolo G7, de l’Ogooué-Maritime G8 et du Woleu-Ntem G9.

Sur la base des enjeux futurs du pays, un projet de feuille de route exhaustive en matière de politique générale du gouvernement sus-proposé suivra ultérieurement.

Nicaise SICKOUT-IGUENDJA