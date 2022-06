Gabon: Nicaise Moulombi saisit la DGR après des travaux fictifs de plus de 130 millions au CESE

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’actuel président du Conseil économique social et environnemental (CESE) René Ndemezo’Obiang s’achemine-t-il vers des ennuis judiciaires dans les tout prochains jours? C’est du moins le sentiment qui ressort après la dénonciation faite par le deuxième vice-président de cette institution Nicaise Mouloumbi auprès de la Direction générale des recherches (DGR) sur l’utilisation du budget de l ‘investissement.

En effet, dans une correspondance datée de ce mardi 07 juin 2022, le vice-président du CESE s’insurge contre le décaissement pour le moins curieux du budget de cette institution. Une utilisation pour qui selon Nicaise Mouloumbi aurait rendu « difficile le fonctionnement de la première session de l’année 2022 qui s’est tenue du 21 février au 10 mars ».

Ainsi, dans cette correspondance dont Gabon Media Time a pu consulter copie, c’est plus de 130 millions de FCFA qui auraient été décaissés au bénéfice de deux entreprises qui n’auraient pas obtenu le Visa de la questure. Il s’agit notamment Elitis Multi-services et DNS Technologie.

Pis, le vice-président du Conseil économique social et environnemental joint à sa dénonciation un document exposant « la situation des travaux fictifs réglés et non livrés ». On constate par exemple des travaux de carrelage pour 21,8 millions de FCFA, d’électricité payé à plus de 21 millions de FCFA, de plomberie pour 22 millions de FCFA où encore pour le cas de l’entreprise DNS Technology c’est plus de 31 millions de FCFA qui aurait été versé.