Gabon: Ng Bling dévoile un nouveau titre pour sensibiliser sur le VIH/SIDA

Le 1er décembre de chaque année symbolise la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Occasion de sensibiliser massivement les populations contre cette pandémie. Une initiative à laquelle s’est donné le rappeur Ng Bling, qui vient de dévoiler son nouveau titre « Stop SIDA ».

Le rappeur Ng Bling vient jouer sa partition dans la lutte contre le SIDA. A travers ce nouveau single intitulé « Stop SIDA », un message d’espoir, l’artiste vient principalement interpeller la jeunesse, insistant sur le fait que le principal moyen de lutte contre le SIDA reste « la prévention ». Il dit, « on fera des campagnes pour sensibiliser, on dira aux plus jeunes de se protéger », a-t-on pu entendre.

Soulignons que cette chanson arrive à point nommé, alors que les autorités sanitaires du pays, sont déchaînées, voire entièrement mobilisées dans la lutte contre la Covid-19, abandonnant presque, la riposte contre le SIDA, qui continue de faire de nombreuses victimes. Ng Bling scande, « à cause de toi on perd des pères et des mères, parce qu’autour de toi tu fais des ravages ».

Pour rappel, l’organisme onusien en charge du SIDA (OnuSida) recensait fin 2019 au Gabon, environ 51 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA. Selon un rapport rendu public sur la pandémie, l’OnuSida estimait à 26 000, le nombre de personnes ayant eu accès au traitement antirétroviral au Gabon pour cette même année.