Gabon: Nestor Ayi promu au secrétariat général du ministère des Mines et du Pétrole

Précédemment dévolu à Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué, le poste de secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et des Hydrocarbures vient de changer de dépositaire. c’est à la faveur du premier conseil des ministres de l’ère Ossouka, que ce poste stratégique de l’administration gabonaise a été offert à Nestor Andome Ayi.

Ancien chef du département de la formation de la communication et des relations extérieures à la chambre de commerce du Gabon et directeur de cabinet au ministère des relations avec les Institutions Constitutionnelles, chargé du dialogue politique, Nestor Andome Ayi remplace donc Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué au secrétariat général des mines et du pétrole.

En effet, l’annonce de cette nomination, qui intervient en marge du premier conseil des ministres de l’ère Ossouka Raponda tenu ce mercredi 22 juillet 2020, révèle ce qui apparaît comme une inévitable rupture entre la désormais ex-SG du ministère du Pétrole et son ministre Vincent de Paul Massassa.

Transférée au ministère du tourisme aux côtés de Pascal Houangni Ambouroue, l’ancienne responsable du conseil gabonais des chargeurs (CGC), devra désormais aider le pays à faire décoller un secteur prometteur. Pour sa part, Nestor Andome Ayi présenté comme un homme discret et travailleur, aura la lourde tâche d’initier des politiques visant à soutenir deux secteurs lourdement touchés par la crise sanitaire actuelle.