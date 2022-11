Gabon: Ndong Sima propose que la plus-value pétrolière solde la dette de la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

De passage sur l’émission le Canapé Rouge ce lundi 07 novembre 2022, l’ancien premier ministre Raymond Ndong Sima est largement revenu sur la situation que traverse actuellement la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). L’économiste a suggéré que la manne financière issue de la plus–value pétrolière engrangée ces dernières années serve à éponger la dette de cet organe de sécurité sociale confronté à des problèmes d’ordre économique et financier.

Au cours de cet entretien exclusif, il a relevé que l’opération russe en Ukraine a eu une incidence majeure sur l’économie mondiale notamment par l’augmentation du prix du baril de pétrole qui se situe actuellement à 97,53 dollars. Toute chose qui par voie de conséquence a eu un effet positif sur les recettes pétrolières du Gabon.

L’ancien premier ministre a de ce fait souligné qu’avec cette « recette exceptionnelle » le gouvernement se devait de solder la dette accumulée par la Caisse nationale de sécurité sociale ces dernières années et qui a été à l’origine de la grogne des retraités. « Régler durablement la question de la CNSS et de la Cnamgs, c’est enlever une épine du pied des actifs qui travaillent et permettre un apaisement général de tout le pays », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que selon la note de conjoncture de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale du Gabon (DGEPF) les exportations de pétrole sont passées de 389,1 milliards de FCFA à 953,5 milliards au 31 mars 2022 soit une une hausse de 145% en glissement annuel. Une manne financière conséquente qui aurait donc pu servir à accélérer certains chantiers et comme le soulignait Raymond Ndong Sima a régler la problématique du paiement des pensions retraites.