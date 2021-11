Gabon: Ndong Sima fait la retrospective de l’économie depuis 1960 dans un ouvrage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec plusieurs publications à son actif l’ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et pour preuve, ce dernier a annoncé, via sa page Facebook ce jeudi 18 novembre 2021 la sortie d’un nouvel essai intitulé « L’économie gabonaise, un regard rétrospectif depuis 1960 ».

Après « Quel renouveau pour le Gabon ? » en mars 2015; « Le temps des choix. 2016 et au-delà » en juillet 2016 et « Gabon : alternance manquée en 2016 » paru en mai 2019, l’ancien Premier ministre devrait livrer au grand public un nouvel essai. En effet, si ses précédentes oeuvres avaient des allures plus politiques, ce nouvel essai dresse un diagnostic sans complaisance des choix des politiques publiques prises depuis plus de 60 ans pour développer le pays

« Il y a de toute évidence un intérêt certain à questionner l’itinéraire suivi par le pays depuis l’indépendance déclarée en 1960 pour s’enrichir des erreurs et des succès passés et pour entreprendre la construction d’un futur possible, accessible, raisonnable », a souligné Raymond Ndong Sima. Un exercice pédagogique qui ne manquera pas d’intéresser chaque citoyen surtout dans un contexte d’introspection sur le chemin parcouru par le Gabon en matière de développement.

Pour l’ancien premier ministre, cet ouvrage se veut être « une contribution à ce nécessaire exercice de compréhension de l’histoire passée et d’invitation à la réflexion sur la construction d’un nouveau modèle de croissance ».