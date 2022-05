Gabon: Ndong Sima espère qu’une fois la colère de PEA apaisée, il reviendra

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si la toile est surchauffée après la retraite internationale annoncée par Pierre-Emerick Aubameyang de la sélection gabonaise, plusieurs personnes restent persuadées que le meilleur buteur des Panthères reviendra sur ses pas. C’est en tout cas ce qu’a d’ores et déjà annoncé Raymond Ndong Sima qui y croit fermement.

Rendant un hommage plus que mérité à l’icône de la jeunesse gabonaise pour ses loyaux services rendus à la nation, l’ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima salue la carrière d’un athlète hors pair qui a encore beaucoup à offrir à son pays. « Merci l’artiste, tu nous manqueras assurément. Ta décision est dans l’ordre naturel de la carrière d’un sportif de très haut niveau », a-t-il souligné.

Avant de poursuivre en mettant à nu l’ensemble des vicissitudes qui auraient conduit à cette décision hâtive. « Il ne fait pas de doute que le traitement qu’on t’a réservé chez toi a dû contribuer à la précipiter. Accusé de rage avec ton cadet Lemina, lors de la dernière CAN, on se surprend à entendre maintenant le coach vous blanchir », a précisé Raymond Ndong Sima.

Occasion d’interpeller Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sur la notion du sursaut patriote qu’il entend les voir mettre en pratique au-delà de tout. « Hélas le mal est fait. Hélas l’adage s’est vérifié: nul n’est prophète chez soi. Comment ne pas associer Mario Lemina à ces regrets avec un brin d’espoir que sa légitime colère apaisée, il nous revienne », a-t-il émis comme souhait.

Gageons que cet appel du cœur de l’ancien Premier ministre saura être imité par la classe dirigeante qui gagnerait à assainir l’image de tout un pays en honorant ses plus illustres ambassadeurs plutôt que de consacrer leur mise en pâture. Car faut-il rappeler que la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina lors de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations repose en grande sur un imbroglio autour des tests Covid-19 et un mensonge savamment entretenu jusqu’à ce que Patrice Neveu ne fasse la lumière dessus.