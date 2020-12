Gabon: Ndemezo’o réclame près de 3 milliards de FCFA pour le 62ème anniversaire du CESE

Présente il y a quelques jours devant les sénateurs pour plaider la cause des nombreuses institutions budgétivores gabonaises, la ministre d’État aux Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, a évoqué le cas du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Présidée par René Ndemezo’o Obiang, cette institution qui a bénéficié en 2019 de plus de 800 millions de FCFA, a sollicité pour l’année 2021 un budget de 2,4 milliards de FCFA.

Institution à l’apport mitigé au regard du peu de force de proposition qu’elle représente pour l’exécutif malgré un budget frôlant le milliard de FCFA, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) présidé par René Ndemezo’o Obiang, entend pourtant se tailler une part de lion dans le budget de l’exercice 2021. Et pour cause, face aux sénateurs membres de la Commission des finances, l’institution dirigée par Ndemezo’o a fait part de son ambition.

En effet, bien que logé au rang des institutions non prioritaires par l’exécutif au même titre que le Centre Gabonais des élections ou encore le Conseil National de la Démocratie, le CESE entend bénéficier d’une enveloppe de 2,4 milliards de FCFA, dans l’optique notamment de financer son 62ème anniversaire et assurer le paiement d’arriérés de salaires des employés. Une enveloppe conséquente à l’heure où le pays traverse la pire crise économique de son histoire avec une dette publique frôlant les 6000 milliards de FCFA.

Faite par l’entremise de la ministre d’État aux Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes Denise Mekam’ne, cette demande de rallonge budgétaire, intervient dans un contexte où le Gabon doit accueillir l’organisation de l’Assemblée générale élective des Conseils économiques et sociaux d’Afrique prévue en 2021. Reste néanmoins à savoir si l’exécutif sera en mesure d’y répondre favorablement.