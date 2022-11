Gabon: Naza en concert à Libreville le 22 décembre !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Artiste au succès planétaire, le roi de la rumba-trap sera en prestation dans la capitale gabonaise le 22 décembre 2022 dans le cadre du « Concert Light Up Gabon ». Pour ce faire, Naza sera accompagné de la crème de la scène locale en l’occurrence Don’zer, Amandine, l’Oiseau rare et Créol.

Les festivités de fin d’année 2022 seront particulièrement animées pour The Lights, Yobevibe et Xxl au Mic. En effet, ces 3 entités organiseront un concert inédit le 22 décembre prochain à Libreville. Dénommé « Concert Light Up Gabon », ce projet réunira une bonne brochette de la crème de la scène musicale gabonaise prisée par la jeunesse.

De Don’zer à l’Oiseau rare en passant par Créol et Amandine, les petits plats ont visiblement été mis dans les grands. Cerise sur le gâteau la première en terre de Van Mawikiya Ngara alias Naza. L’auteur des tubes « MMM« , « Sac à dos » ou encore « P*tain de M*rde » ne devrait ménager aucun effort pour offrir une ambiance joviale au public.



Les férus de musique mixte urbaine et ancienne sont attendus pour marquer le retour à la vie normale après deux années stridentes marquées par la crise sanitaire Covid-19 qui aura attristé plus d’un. Pour l’heure, le public traîne son spleen en attendant de voir le pensionnaire de Bomaye music mettre le feu sur la scène avec son tube « Happy Brithday ». Infoline: 062.66.62.73/ 062.30.63.01.