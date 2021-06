Gabon: Nat voyage, une application pour faciliter tous les types de transports

Réalisée en 2019, Nat voyage est une solution numérique gabonaise mise sur le marché il y a seulement 6 mois pour répondre aux exigences des usagers du transport routier en cette période de crise sanitaire liée au covid-19. Elle permet de réduire les délais d’acquisition des titres de transport, de réserver en ligne les billets de transport tous types confondus.

En cette période difficile liée à la crise sanitaire de covid-19, le quotidien des populations a été profondément modifié. Tenant compte des restrictions gouvernementales, les compagnies terrestres sont contraintes de réduire leurs horaires d’ouverture et de fermeture. Ainsi, les déplacements vers ces agences sont constitutifs de potentiels retards. C’est consciente de tous ces nouveaux aléas qu’une équipe de techniciens gabonais a entrepris de solutionner cette question en proposant une solution numérique innovante et adaptée.

Il s’agit de l’application Nat Voyage, disponible sur la plateforme de téléchargement libre et contrôlée Google Store. Cet outil made in Gabon, va permettre aux personnes désireuses de se déplacer vers l’intérieur du pays d’effectuer des réservations et des paiements de titres de transport en ligne. Et ce, pour tous les types de transport notamment terrestre, aérien, ferroviaire et maritime. Une avancée considérable facile d’usage dès l’instant qu’on est connecté au réseau internet.

Arsène Pierre Bessala Nkogho, gérant, a révélé que cette plateforme électronique est d’ordre varié. « Notre solution vise d’une part à optimiser les rendements des sociétés de transport et d’autre part à améliorer la satisfaction du client. Aussi, elle répond aux exigences actuelles liées à la pandémie de covid-19. Désormais, plus de files d’attente devant les guichets de paiement, réduction des charges de déplacement pour l’entreprise, réduction du coût réel du voyage », a-t-il conclu.